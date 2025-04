Michalovce začali s vodozádržnými opatreniami v troch škôlkach

Michalovce 6. apríla (TASR) - Mesto Michalovce začalo s postupnou realizáciou vodozádržných opatrení v areáloch troch materských škôl. V uplynulých dňoch spustili práce v Materskej škole (MŠ) Masarykova, práce v ďalších dvoch škôlkach sa začnú v priebehu dvoch mesiacov. Na ich realizáciu získalo mesto spolu takmer dva milióny eur, informoval mestský úrad.



Zelené opatrenia vďaka dopytovo orientovaným projektom z Operačného programu Slovensko zrealizujú aj v MŠ Leningradská a MŠ J. Švermu. Projekty prispejú k zdravšiemu životnému prostrediu a skrášlia materské školy. „Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí realizácia zelených vegetačných striech, vybudovanie dažďových záhrad a tiež odstránenie nepriepustných povrchov, ktoré nahradia priepustné plochy,“ uviedla radnica.



Hydrogeologický prieskum v areáloch škôlok ukázal, že základová pôda staveniska je tvorená prevažne ílmi. Preto je podľa mesta odvod zrážkovej vody zo striech a okolitých plôch veľmi dôležitý, a to najmä pre zavlažovanie dažďových záhrad. V ich okolí je potrebné vytvoriť mierne prehĺbené, tzv. depresné plochy s bezpečnostnými vsakovacími vrtmi, v ktorých sa bude zhromažďovať zrážková voda a ktoré budú slúžiť na pohltenie prípadných nadmerných zrážok. Ku každej dažďovej záhrade je navrhnutý vsakovací vrt a pod dažďovými záhradami budú osadené vsakovacie bloky, ktoré budú zabezpečovať prepad do takéhoto vrtu.



Stavenisko v MŠ Masarykova odovzdali 1. apríla a práce tam budú ukončené do konca tohto roka.