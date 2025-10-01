< sekcia Regióny
Michalovce začínajú rozsiahlu obnovu ciest a chodníkov za tri milióny
V tomto roku sa podľa radnice najväčší rozsah prác začne na Okružnej ulici, kde dôjde k modernizácii cestných komunikácií a zastávkových ník.
Autor TASR
Michalovce 1. októbra (TASR) - Mesto Michalovce začína s rozsiahlou rekonštrukciou ciest, chodníkov a spevnených plôch. Počas dvoch rokov investuje na tento účel približne tri milióny eur. „Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, komfort a kvalitu života obyvateľov mesta,“ informoval mestský úrad.
V tomto roku sa podľa radnice najväčší rozsah prác začne na Okružnej ulici, kde dôjde k modernizácii cestných komunikácií a zastávkových ník. Súčasťou je aj úprava vstupov na priechody pre chodcov a obnova chodníkov po oboch stranách.
Okrem toho budú opravy a rekonštrukcie zahŕňať ulicu Tehliarska, Viniansku cestu, Krásnovskú ulicu, Ulicu kpt. Nálepku, Užhorodskú ulicu, Ulicu T. J. Moussona a chodník od Námestia slobody po Ulicu Prof. Hlaváča.
„V roku 2026 sa zameriame najmä na obnovu ciest a spevnených plôch vrátane parkovísk a vnútroblokov,“ oznámilo mesto. Medzi najvýznamnejšie investície patria Ulica Prof. Hlaváča, parkovisko - vnútroblok č. 2, betónové plochy (ihriská) medzi ulicami Krymská a Moskovská, a Základnou školou Moskovská a Užhorodskou ulicou, ďalej ulica Vajanského, Zvončeková ulica vrátane parkoviska, Široká ulica a ulica Topolianska.
V rámci rekonštrukcie chodníkov budú zrealizované spojovacie trasy od Hurbanovho nábrežia po Kutuzovovu ulicu, Ulicu čsl. armády a Koceľovu ulicu. Rekonštrukcie sa dotknú okrem Ulice Prof. Hlaváča popri obchodných prevádzkach aj Masarykovej ulice.
Primátor mesta Miroslav Dufinec zdôraznil, že ide o jednu z najväčších investícií do dopravnej infraštruktúry v posledných rokoch. „Rekonštrukcie, ktoré začíname, prinesú kvalitnejšie a bezpečnejšie komunikácie pre všetkých - vodičov, chodcov aj cyklistov. Verím, že obyvatelia Michaloviec ocenia tieto kroky, aj keď si dočasne vyžiadajú trpezlivosť počas stavebných prác,“ uviedol.
Radnica upozorňuje, že stavebné práce budú prebiehať aj počas víkendov, aby sa rekonštrukcia zrealizovala v čo najkratšom čase a minimalizovali sa dopravné obmedzenia. Obyvateľov prosí o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovedné správanie ako účastníkov cestnej premávky.
