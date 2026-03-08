< sekcia Regióny
Michalovce začínajú s revitalizáciou a rozšírením gaštanového parku
Autor TASR
Michalovce 8. marca (TASR) - Mesto Michalovce začína s revitalizáciou gaštanového parku na Užhorodskej ulici. Spojením pôvodnej plochy s priľahlým nevyužívaným pozemkom má vzniknúť ucelený parkový priestor s celkovou rozlohou takmer 5000 štvorcových metrov. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.
Hlavným cieľom je podľa neho zachovať hodnotný prírodný charakter pôvodného gaštanového parku. „Nová aj revitalizovaná zeleň je navrhovaná s ohľadom na adaptáciu na klimatické zmeny, zlepšenie miestnych mikroklimatických podmienok a podporu biologickej rozmanitosti. Vodopriepustné povrchy umožnia prirodzené vsakovanie dažďovej vody a prispejú k znižovaniu prehrievania územia,“ uvádza.
Projekt podľa neho prispeje k vytvoreniu kvalitného verejného priestoru určeného na oddych, prechádzky a komunitné aktivity. Rozšírená časť parku má priniesť nové pešie trasy, mestský mobiliár, verejné osvetlenie a ochrannú zeleň od frekventovanej cesty. Celý park bude riešený bezbariérovo a slúžiť má nielen obyvateľom sídliska Východ, ale aj širšej verejnosti.
Realizácia prác je naplánovaná do novembra tohto roka. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje viac ako 450.000 s DPH, pričom spolufinancovanie mesta je vo výške približne 39.000 eur s DPH.
