Michalovce zafinancujú dotriedenie zmesového komunálneho odpadu úverom

Michalovce 30. júna (TASR) - Mesto Michalovce si na zabezpečenie dotriedenia zmesového komunálneho odpadu vezme úver. Peniaze na investíciu za vyše 1,42 milióna eur bude žiadať od Environmentálneho fondu. Zámer schválili mestskí poslanci na júnovom zastupiteľstve. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, proces plánujú spustiť tak, aby bol v januári kompletne hotový.



"V prípade, že by sme boli neúspešní so žiadosťou na Environmentálnom fonde, čo si nemyslím, tak by sme pristúpili potom ku komerčnému úveru, pretože aj ten sa oplatí v rámci návratnosti za niekoľko rokov ako investícia do mechanicko-biologickej úpravy," uviedol primátor s tým, že úver bude samospráva splácať desať rokov.



Investícia na dotriedenie zmesového komunálneho odpadu v zariadení pre mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred uložením na skládku komunálneho odpadu obsahuje stavebnú časť s predpokladanými výdavkami vo výške 433.500 eur. Zahŕňa vybudovanie betónovej plochy pre manipuláciu s komunálnym odpadom, drvenie, triedenie a pre jeho homogenizáciu a stabilizáciu.



Technologická časť zahŕňa nákup zariadení pre dotrieďovaciu linku ako primárny drvič komunálneho odpadu, bubnové triediace sito, prekopávač podsitnej frakcie, univerzálny čelný kolesový nakladač a veľkoobjemové kontajnery na prepravu odpadu spolu za 989.788 eur.