Michalovce zatiaľ úsporné opatrenia neprijímajú

Michalovce 2. apríla (TASR) – Úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami ovplyvnenými novým koronavírusom mesto Michalovce zatiaľ neprijíma. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková, samospráva aktuálne pracuje na získaní potrebného množstva ochranných prostriedkov a rúšok.



"V súčasnosti ešte nemáme k dispozícii konkrétne údaje a keďže nie je jasná ani predstava štátu o úprave legislatívy v položkách, ktoré ovplyvňujú naše príjmy, je skoro robiť závery," priblížila postoj samosprávy k úsporným opatreniam.



Čo sa ochranných pomôcok týka, mesto by ich okrem svojich zamestnancov rado zabezpečilo pre všetkých seniorov nad 65 rokov a tiež marginalizovaným skupinám obyvateľov. Seniorom rúška do schránok distribuujú prostredníctvom zamestnancov mesta a dobrovoľníkov. "Postupujeme podľa veku, takže teraz sú to 80- a viac roční a v ďalších dňoch ďalší," uviedla s tým, že vzhľadom na možnosti dodávateľa ich nie je možné všetkým seniorom doručiť naraz. Marginalizované skupiny obyvateľov žijú podľa jej ďalších slov najmä v lokalite Mlynskej ulice, kde šijú rúška priamo v komunitnom centre. "Robia ich naši terénni sociálni pracovníci a odovzdali už približne 400 rúšok obyvateľom, ktorí tam žijú," vysvetlila.



Ako Palečková doplnila, približne 2000 Rómov žijúcich v lokalite Mlynskej ulice usmerňujú a informujú o vládnych nariadeniach a potrebe ich dodržiavania terénni sociálni pracovníci. Kontrolu zas vykonáva mestská polícia v spolupráci s miestnou občianskou poriadkovou službou.