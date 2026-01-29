< sekcia Regióny
Michalovce zavedú nový systém zberu odpadu za vyše 3,6 milióna eur
Autor TASR
Michalovce 29. januára (TASR) - Mesto Michalovce zavedie systém váženého množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu z domácností. Umožní mu to nenávratný finančný príspevok v hodnote viac ako 3,6 milióna eur z eurofondov. Podpísanie zmluvy vo štvrtok oznámili podpredseda vlády a minister životného prostredia (MŽP) Tomáš Taraba (nominant SNS) a primátor Michaloviec Miroslav Dufinec. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MŽP.
Cieľom projektu je znížiť celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý by inak končil na skládkach. Zavedením adresného váženého zberu sa podľa odhadov zníži množstvo odpadu o približne 430 ton ročne, ktoré by inak skončili na skládkach. Klesnúť by mala aj produkcia odpadu na obyvateľa takmer o 16 kilogramov ročne. „Envirorezort pod mojím vedením pokračuje v podpore zmysluplných projektov, ktoré prispievajú k zdravšiemu životnému prostrediu a zároveň prinášajú konkrétne úžitky ľuďom na Slovensku. A to tak v oblasti budovania kanalizácií či vodovodov, ako aj v oblasti nakladania s odpadmi,“ zdôraznil Taraba.
Z celkových nákladov projektu vo výške približne štyroch miliónov eur sa mesto bude podieľať sumou zhruba 320.000 eur. Súčasťou projektu bude vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk na všetkých sídliskách, ich optimalizácia na základe analýz a realizácia informačnej kampane zameranej na obyvateľov. „Po realizácii projektu bude podľa našich odhadov do množstvového zberu zapojených viac ako 27.000 obyvateľov bytových domov, vďaka čomu sa množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na obyvateľa zníži takmer o 16 kilogramov ročne. Ďakujem všetkým, ktorí už dnes triedia a berú túto tému vážne,“ uzavrel Dufinec.
V súčasnosti v Michalovciach adresne zaznamenávajú hmotnosť odovzdaného komunálneho odpadu vo všetkých lokalitách s rodinnými domami. Vzhľadom na otvorenosť kontajnerových stojísk a takzvanú odpadovú turistiku v meste však doteraz nebolo možné takýto systém zaviesť aj na sídliskách s bytovými domami. Projekt by mal byť ukončený do konca decembra 2027.
