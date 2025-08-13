< sekcia Regióny
Zemplínsky jarmok prinesie v Michalovciach dopravné obmedzenia
Predajné stánky budú umiestnené na ulici A. Markuša, kultúrny program sa presunie na Námestie slobody, kde vznikne dočasná tribúna a hľadisko.
Autor TASR
Michalovce 13. augusta (TASR) - Centrum Michaloviec čakajú v súvislosti s 54. ročníkom Zemplínskeho jarmoku dočasné dopravné obmedzenia. Od štvrtka (14. 8.) do nedele (17. 8.) rána bude uzavretá ulica A. Markuša. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, tento rok zmenili miesto konania jarmoku aj čas jeho otvorenia.
Predajné stánky budú umiestnené na ulici A. Markuša, kultúrny program sa presunie na Námestie slobody, kde vznikne dočasná tribúna a hľadisko. Ulička remesiel sa presunie na Námestie osloboditeľov od budovy okresného úradu smerom do centra.
Centrum mesta bude žiť jarmočnou atmosférou už od piatkového (15. 8.) rána. „Slávnostné otvorenie sa presúva z dopoludňajších hodín na popoludnie. Začneme o 14.30 h vztýčením vlajky pred mestským úradom, následne sa sprievod presunie mestom na Námestie slobody, kde z tribúny udelia michalovskí duchovní jarmočné požehnanie,“ doplnila Stričková.
Súčasťou sprievodného programu bude ulička remesiel so 40 remeselníkmi, chovateľská výstava drobných zvierat, súťaž silákov i futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov. Návštevníkov čaká približne 60 stánkov s tovarom a 17 stánkov s občerstvením.
Na jarmoku vystúpia miestne folklórne skupiny, divadlá pre deti, kapely Ronan Warg, Štefan Štec a Fajta, večerný piatkový program uzavrie kapela Vidiek. V sobotu sa predstavia Gymmi band, Dominika Novotná, S hudbou vesmírnou a Nocadeň.
Predajné stánky budú umiestnené na ulici A. Markuša, kultúrny program sa presunie na Námestie slobody, kde vznikne dočasná tribúna a hľadisko. Ulička remesiel sa presunie na Námestie osloboditeľov od budovy okresného úradu smerom do centra.
Centrum mesta bude žiť jarmočnou atmosférou už od piatkového (15. 8.) rána. „Slávnostné otvorenie sa presúva z dopoludňajších hodín na popoludnie. Začneme o 14.30 h vztýčením vlajky pred mestským úradom, následne sa sprievod presunie mestom na Námestie slobody, kde z tribúny udelia michalovskí duchovní jarmočné požehnanie,“ doplnila Stričková.
Súčasťou sprievodného programu bude ulička remesiel so 40 remeselníkmi, chovateľská výstava drobných zvierat, súťaž silákov i futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov. Návštevníkov čaká približne 60 stánkov s tovarom a 17 stánkov s občerstvením.
Na jarmoku vystúpia miestne folklórne skupiny, divadlá pre deti, kapely Ronan Warg, Štefan Štec a Fajta, večerný piatkový program uzavrie kapela Vidiek. V sobotu sa predstavia Gymmi band, Dominika Novotná, S hudbou vesmírnou a Nocadeň.