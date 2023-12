Michalovce zriadili prístrešie na prenocovanie pre ľudí bez domova

Michalovce 6. decembra (TASR) - Mesto Michalovce aj v tomto roku zriadilo dočasné prístrešie na prenocovanie pre ľudí bez domova. Na Staničnej ulici, v blízkosti útulku Slovenského Červeného kríža, dalo postaviť celtový stan. Túto službu mesto ponúkalo aj v minulosti. TASR o tom informovala Marcela Andréová z odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu.



V stane je umiestnených 11 až 12 lehátok, ktoré slúžia ako lôžko na prenocovanie. Podľa Andréovej by tento počet mal byť postačujúci.



"Teplo v stane zabezpečuje vykurovacie teleso na tuhé palivo. Mesto taktiež finančne zabezpečilo napojenie stanu na elektrinu, zariadilo dostupnosť potrebných hygienických služieb a zabezpečilo nádobu na komunálny odpad aj pravidelný vývoz odpadu," priblížila Andréová. Fungovanie stanu zabezpečuje poverená osoba, ktorej mzdu hradí mesto a mestská polícia, ktorá pomáha zabezpečovať krízový režim.



Ľudia môžu do stanu prichádzať v čase od 15.30 h do 21.30 h a odchádzajú najneskôr o 8.30 h, kedy sa objekt dočasného ubytovacieho zariadenia uzatvára. Mimo tohto času môžu v stane ostať ľudia so zdravotnými problémami.



"Osoby, ktoré sa rozhodnú prespať v nocľahárni, musia dodržiavať stanovené pokyny a pravidlá, s ktorými sú vopred oboznámení. Ubytovanie možno odmietnuť napríklad osobe, ktorá javí známky požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo osobe, ktorá porušila prevádzkový poriadok zariadenia," vysvetlila Andréová.



Stan bude slúžiť svojmu účelu od stredy a predpokladaný termín ukončenia činnosti nocľahárne je v závislosti od počasia koncom marca 2024.