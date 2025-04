Michalovce zvažujú odkúpenie hádzanárskej haly

Michalovce 29. apríla (TASR) - Mesto Michalovce zvažuje kúpu hádzanárskej haly Chemkostav aréna za vyše 2,8 milióna eur. Poslanci na utorkovom mestskom zastupiteľstve odporučili primátorovi Miroslavovi Dufincovi ďalšie rokovania so spoločnosťou Chemkostav na získanie informácií a spresnení ku kúpe.



„Budeme teraz vyvíjať aktivitu smerom k rokovaniu so spoločnosťou, aby nám ešte doplnili tieto informácie, a verím, že poslanci sú toho názoru, že to nie je zlá cena a že samotné športovisko stojí za to, aby bolo vo vlastníctve mesta,“ uviedol Dufinec.



Športovisko, ktoré kedysi patrilo mestu, bolo predané spoločnosti v roku 2006, budova haly bola podľa kúpnopredajnej zmluvy prevedená za symbolickú cenu jednej slovenskej koruny. „V zmluve bolo ustanovené predkupné právo pre mesto Michalovce, ktoré hovorilo o tom, že ak sa Chemkostav rozhodne halu predať, musí ju najskôr ponúknuť mestu,“ uviedol Dufinec a doplnil, že spoločnosť túto ponuku predložila a priložila znalecký posudok, ktorý určil hodnotu nehnuteľnosti a pozemkov na približne 4,5 milióna eur.



Radnica po preverení podmienok zmluvy vyzvala spoločnosť, aby predložila ponuku založenú nie na komerčnej hodnote, ale na zostatkovej hodnote majetku. Výsledkom bolo zníženie ponúkanej ceny na približne 2,8 milióna eur.



Michalovskí poslanci mali na utorkovom zasadnutí rozhodnúť o využití predkupného práva. Napokon schválili uznesenie, ktorým podmienili rozhodnutie získaním ďalších informácií, ako je technický stav budovy, informácie o spotrebe energií, prevádzkový rozpočet či možnosť odkúpenia priľahlého pozemku.



Poslanec Erik Sibal upozornil, že v súčasnosti už nejde o využitie predkupného práva, ale o obchodnú ponuku, ktorú je potrebné dôkladne prerokovať. „Predložený návrh sa týka len samotnej budovy a pozemku priamo pod ňou, nie však priľahlého pozemku. Navyše, na liste vlastníctva sú evidované aj záložné práva a vecné bremená, s ktorými je potrebné sa právne usporiadať. Aj preto sme odporučili ďalšie rokovania,“ doplnil Sibal.



Rokovania sa majú týkať aj spôsobu financovania vrátane rozloženia platby na viaceré tranže. Primátor uviedol, že kúpu by bolo možné financovať iba z úverových zdrojov. „Snažili sme sa počas rokovaní s Chemkostavom kontaktovať Fond na podporu športu a preveriť, či by štát mohol finančne prispieť na kúpu tohto športoviska. Žiaľ, všetky existujúce mechanizmy sú nastavené tak, že samosprávy, športové kluby alebo súkromné spoločnosti môžu budovať alebo zveľaďovať novú športovú infraštruktúru, nie však nadobúdať už existujúce objekty formou kúpy,“ uviedol primátor.



Hala má 1200 miest na sedenie, 600 na státie a rozlohu 3249 štvorcových metrov spolu so zázemím, ktoré v súčasnosti využívajú hádzanárky aj umelci počas kultúrnych podujatí. Súčasťou objektu sú aj byty pre hráčky, šatne, zázemie, fitnescentrum a ďalšie prevádzky, ktoré sú na halu napojené.