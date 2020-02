Primátor Michaloviec: Zvýšenie zamestnancov MsÚ rozpočet nezaťaží

Michalovce 25. februára (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Michalovciach podstúpi od 1. marca zmenu v organizačnej štruktúre, rozšíri tiež počet svojich zamestnancov. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva odobrili na svojom utorkovom zasadnutí. Výdavky samosprávy tento krok výrazne neovplyvní, pre TASR to uviedol primátor mesta Viliam Zahorčák.



"Už dlhšie máme problémy na niektorých konkrétnych útvaroch nášho mestského úradu," ozrejmil Zahorčák dôvod, prečo sa mesto rozhodlo zvýšiť počet svojich zamestnancov o päť pracovníkov. Ako doplnil, ide najmä o útvary, na ktorých mesto realizuje prenesený výkon štátnej správy, matriku a stavebný úrad. Matričný úrad v Michalovciach slúži okrem mesta ďalším siedmim obecným samosprávam, stavebný úrad 23 obciam. Na oboch týchto úradoch a tiež na útvare primátora bude od 1. marca pracovať o jedného zamestnanca viac.



Ako uvádza dôvodová správa k organizačným zmenám, zvýšenie počtu zamestnancov v útvare primátora súvisí s "podstatným nárastom personálnej agendy". Ďalší dvaja novozamestnaní pracovníci majú posilniť odbor informatizácie a grantov. Podľa primátora ide o pozície "prechodné". "Niektoré projekty, do ktorých sme sa pustili a boli aj úspešné, umožňujú aj refundáciu mzdových nákladov na ľudí, ktorí sa danej problematike venujú," vysvetlil.



Refundácia mzdových nákladov v súvislosti s pozíciami viažucimi sa k projektom je prvou skutočnosťou, prečo sa Zahorčák neobáva vplyvu rozšírenia personálneho obsadenia úradu na mestské výdavky. Druhou je samotný princíp, na akom fungujú matričný a stavebný úrad. "Pri obidvoch pozíciách, v rámci toho, že ide o prenesený výkon štátnej správy, by mali prísť aj dotácie zo štátu na ich činnosť," vysvetlil Zahorčák s tým, že na chode oboch úradov by sa mali finančne podieľať aj obce, ktoré ich využívajú.