Do dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto za zapojilo 180 dobrovoľníkov

Michalovce 16. júna (TASR) – Na 15. ročníku najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto sa v Michalovciach zúčastnilo približne 180 dobrovoľníkov. S trinástimi pripravenými aktivitami, do ktorých za zapojili, obsadila metropola dolného Zemplína štvrté miesto v celoslovenskom meradle. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková.



"Michalovce sú svojou angažovanosťou v dobrovoľníctve už známe. Firmy sídliace na území nášho mesta piaty rok v rade zdieľali myšlienku, že je potrebné pomôcť skrášliť, vyčistiť a upraviť mesto, v ktorom žijeme a v ktorom naše deti chodia do školy," priblížila s tým, že Michalovce v tohtoročnom ročníku "predbehla" len Bratislava s 251 aktivitami a krajské mestá Košice a Žilina, kde sa dobrovoľníci mali možnosť zapojiť do 22 aktivít.



Ako Palečková podotkla, dobrovoľníckej činnosti sa na území mesta darí najmä vďaka vedúcemu odboru sociálnych vecí MsÚ Jánovi Jasovskému, ktorý "osobné presvedčenie pomáhať druhým pretavil do svojej práce". Jasovský vníma dobrovoľníctvo ako "tri D - dávať dobro druhým". "Je to životný štýl, ktorý je ale veľmi nebezpečný, je totiž prudko návykový," skonštatoval.



Podľa Palečkovej sa tento rok do dobrovoľníckych aktivít okrem firiem pôsobiacich na území mesta zapojilo aj 45 zamestnancov MsÚ, a tiež zamestnanci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. "Očistili a namaľovali oplotenie Materskej školy na Ulici J. Švermu a vlnité plechové oplotenie SOŠ obchodu a služieb na Školskej ulici," ozrejmila.