Michalovce získali príspevok takmer 1,2 mil. eur na Green to Water

Michalovce 26. júna (TASR) - Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1.200.000 eur na projekt Green to Water/Dávame vode zelenú. Cieľom je zadržiavanie dažďovej vody, estetizácia prostredia aj vzdelávanie v oblasti klimatickej výchovy. Ako pre TASR uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, opatrenia budú realizované v areáloch troch základných škôl na sídliskách Západ, Juh a Východ.



Aktivity projektu sú zamerané na zachytenie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch budov a areálov, prerušenie odtoku dažďovej vody do verejnej kanalizačnej siete a následné vytvorenie dažďových záhrad v areáloch budov základných škôl, a to na uliciach Komenského a Krymská a na Ulici J. Švermu. Súčasťou aktivít je aj výsadba stromov, stromových alejí a zelene na území mesta. O konkrétnych lokalitách pre časť výsadby budú môcť rozhodnúť i obyvatelia mesta.



"Realizáciou projektu zadržíme celkom 4.602.035 litrov zrážok za rok, vytvoríme 18 dažďových záhrad s plochou 558 štvorcových metrov, vysadíme 470 kusov stromov, 2968 trvaliek, inštalujeme 17 zádržných nádob, vsakovacích šácht či vrtov," uviedla Stričková.



Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z nového programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Vodozádržné a zelené opatrenia na území mesta búdu realizovať spolu s maďarským partnerským mestom Nyírbátor.