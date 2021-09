Michalove plánujú vybudovať automaty na pitnú vodu

Michalovce 3. septembra (TASR) – Mesto Michalovce by chcelo v lokalite obývanej rómskym obyvateľstvom vybudovať automaty na pitnú vodu. Zámer uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach so zameraním na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK" odobrili mestskí poslanci na svojom augustovom zasadnutí.



Ako vyplýva z dôvodovej správy k schválenému materiálu, v prípade úspechu žiadosti vzniknú na Mlynskej ulici, kde žije približne 1600 obyvateľov patriacich k marginalizovaným rómskym komunitám (MRK), štyri výdajné automaty na pitnú vodu.



„Náklady na výstavbu pozostávajú z vybudovania vodovodnej prípojky, NN prípojky, vodomerných šácht, meračov a samotných zariadení výdajných automatov," uvádza dokument, pričom celkové oprávnené náklady vyčíslil na 71.326 eur, spolufinancovanie mesta by malo predstavovať sumu 3566 eur.



Ako pre TASR uviedla Marcela Andréová z odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu, dôvodom snahy mesta nie je absencia pitnej vody v lokalite, ale úsilie o jej lepšiu dostupnosť.



„Ide o rozšírenie možností prístupu k pitnej vode aj na verejnom priestranstve lokality a pre tých, ktorí by sa v lokalite vyskytovali iba prechodne, alebo mali technický problém prístupu k pitnej vode z vlastného pričinenia," uviedla s tým, že v súčasnosti nie sú od dodávok vody v oblasti odpojení žiadni obyvatelia aj napriek tomu, že sa medzi nimi nachádzajú i neplatiči.