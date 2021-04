Michalovská knižnica vyhlasuje súťaž Kniha Zemplína 2014 - 2020

Michalovce 2. apríla (TASR) - Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v zriadovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími partnermi vyhlasujú súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu zemplínskeho regiónu pod názvom Kniha Zemplína 2014 - 2020.



Súťažiť môžu knihy vydané v spomenutých rokoch a sú späté s regiónom Zemplína tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie s prideleným číslom ISBN. Knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu či text kombinovaný s obrazovou časťou.



Ako informuje na svojej webstránke knižnica, knihy môžu nominovať samotní autori, zostavovatelia, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh, knižnice či obecné úrady a, samozrejme, čitatelia nominačným listom, ktorý je k dispozícii na webovej stránke knižnice. Je potrebné ho spolu s výtlačkom súťažnej knihy doručiť osobne alebo poštou na adresu knižnice do 30. apríla. Po tomto termíne knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke k hlasovaniu.



"Hlasovanie sa uskutoční v termíne od 3. do 21. mája. O víťazovi sa dozvieme 2. júna. Kniha, ktorá získa najviac hlasov, získa ocenenie Kniha Zemplína 2014 - 2020. Z doručených nominovaných kníh bude zostavená výstava, ktorá bude umiestnená v knižnici a prístupná aj on-line," uvádza knižnica.



Cieľom súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi verejnosťou a poskytnutie priestoru autorom na prezentáciu svojej tvorby.