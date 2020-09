Michalovská nemocnica chce operovať cievne mozgové príhody

Michalovce 16. septembra (TASR) – Zlepšiť dostupnosť cievneho intervenčného zákroku pre pacientov postihnutých cievnou mozgovou príhodou z východného Slovenska chce nemocnica v Michalovciach. Koncom minulého roka síce s pomocou eurofondov otvorila nové pracovisko intervenčnej angiológie, vykonávanie konkrétneho operačného zákroku však brzdí Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Tá argumentuje dostatočnou dostupnosťou podobných výkonov v nemocniciach v Košiciach a Prešove.



"Minulý rok tu (na východnom Slovensku, pozn. TASR) cievna mozgová príhoda postihla až 2977 pacientov, ktorí sa teoreticky mohli podrobiť cievnemu intervenčnému zákroku, a tak výrazne zvýšiť svoje šance na prežitie," informoval Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovské lôžkové zdravotnícke zariadenie s tým, že v súčasnosti sa tieto zákroky na východnom Slovensku vykonávajú len na dvoch pracoviskách. Poukázal pritom na skutočnosť, že v porovnaní so západným Slovenskom, kde je šesť takýchto pracovísk, sa na východe dostane k život zachraňujúcemu zákroku len tretina pacientov.



"V porovnaní s krajskými klinikami dokážeme vykonať intervenciu oveľa skôr, a to už do 14 dní. Moderné miniinvazívne intervenčné zákroky sú však veľmi nákladné a len náklady na špeciálny zdravotnícky materiál môžu pri jednom zákroku dosiahnuť 10.000 eur," doplnil primár michalovského oddelenia intervenčnej angiológie Ľubomír Špak. Práve finančná náročnosť a nespolupráca VŠZP je v súčasnosti podľa riaditeľa nemocnice Mariána Haviernika brzdou, prečo nové michalovské pracovisko mechanickú trombektómiu nevykonáva v nepretržitej prevádzke.



Podľa VŠZP je v regióne dostatočná sieť angiologických pracovísk. "Intervenčnú kardiológiu máme v regióne zazmluvnenú vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ako aj vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Tieto výkony sú mimoriadne náročné na prístrojové vybavenie a erudíciu špecialistov, a preto preferujeme centrá s dlhoročnými skúsenosťami a kvalitnými výsledkami,“ uviedol pre TASR Matej Neumann z referátu komunikácie VŠZP s tým, že výkony realizujú pracoviská "plynule a bez čakania".