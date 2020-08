Michalovská nemocnica má nové pracovisko nukleárnej medicíny

Michalovce 13. augusta (TASR) – Súčasťou nového pracoviska nukleárnej medicíny nemocnice v Michalovciach, ktoré médiám predstavili vo štvrtok, je hybridný prístroj Spect/CT a tiež laminárny box na prípravu rádiofarmák. Podľa slov primárky oddelenia Moniky Málincovej ide o prvý laminárny box od slovenského výrobcu na slovenskom pracovisku nukleárnej medicíny.



"Laminárny box nám umožňuje aseptickú prípravu s maximálnou ochranou pracovníka, ktorý pripravuje rádiofarmaká," priblížila účel zariadenia, ktoré obsluhuje zdravotnícky personál v odeve minimalizujúcom ožiarenie.



Rádioaktívnu látku je pacientom, ktorých čaká vyšetrenie na oddelení nukleárnej medicíny, potrebné aplikovať vnútrožilne alebo inhalačne. Len vďaka dočasnej rádioaktivite môže lekár pomocou snímania žiarenia vychádzajúceho z tela pacienta získať trojrozmerný obraz vyšetrovanej časti. Ako Málincová vysvetlila, ionizujúce žiarenie je normálnou súčasťou prostredia. "Ročne dostaneme z prostredia záťaž rádioaktivity v priemere 2,4 milisieverta (mSv). Priemerná hodnota vyšetrenia, efektívna dávka radiácie na našom pracovisku je 1,6 mSv. Pri lete lietadlom New York – Paríž a späť je tá dávka 0,05 mSv. Pilot, ktorý ročne nalieta okolo 40 hodín letu, dostane ročne záťaž radiácie 5,7 mSv," konkretizovala s tým, že keďže ide o veľmi malú dávku rádioaktivity potrebnú na vyšetrenie, absolvovať ho môžu aj deti.



Hybridný dvojhlavý Spect/CT prístroj nahradí v michalovskej nemocnici doteraz používanú jednohlavovú Spect gama kameru. "Hybridný prístroj spája v sebe možnosť diagnostiky metódami nukleárnej medicíny a zároveň lokalizačnej diagnostiky pomocou CT," uviedla Málincová s tým, že najväčším prínosom zariadenia je presná lokalizácia patologického ložiska. Nový prístroj bude podľa primárky nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, taktiež pri diagnostike závažnej a niekedy až život ohrozujúcej embólie do pľúc ventilačno-perfúznou scintigrafiou. Podotkla tiež, že hybridný prístroj zároveň pracuje s možnosťou celotelového a tomografického zobrazenia, prípadne aj s anatomickým CT zobrazením.



Spoločnosť Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovská nemocnica, investovala do zriadenia nového pracoviska nukleárnej medicíny približne 1,5 milióna eur, pričom 550.000 eur predstavovala dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie. V plnej prevádzke bude pracovisko od septembra.