Michalovská nemocnica otvorila prvé plazma centrum na Slovensku

Michalovce 6. mája (TASR) - Michalovská nemocnica otvorila v piatok prvé plazma centrum na Slovensku. Odber krvnej plazmy tam tak už nebude viazaný na odber krvi. Darcovské centrum sa stáva súčasťou medzinárodnej siete PMF (Plasma master file), čo mu umožňuje dodávať plazmu zahraničným výrobcom liekov z plazmy. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.



"Krvná plazma sa dá získavať dvoma spôsobmi, a to odbermi celej krvi, z ktorej sa získava približne 260 mililitrov plazmy, alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 mililitrov. Týmto spôsobom preto dokážeme získať podstatne väčšie množstvo," priblížila primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia michalovskej nemocnice Ingrid Mrázová.



Lieky z krvnej plazmy sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. "Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 137 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac," uviedla Krejčíová s tým, že v množstve odobranej krvnej plazmy Slovensko oproti iným krajinám výrazne zaostáva.



Zmeniť by to mohla legislatívna zmena platná od začiatku tohto roka, ktorá umožňuje vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, keďže na Slovensku takýto spracovateľ nie je. Svet zdravia i preto avizuje v krátkej budúcnosti otvoriť ďalšie plazma centrá v nemocniciach v Galante a Dunajskej Strede. Krejčíová verí, že centrá pomôžu zvýšiť objem odobranej plazmy, čím sa zároveň pre slovenských pacientov zvýši dostupnosť liekov z krvnej plazmy tak v objeme, ako aj v spektre.



Krvnú plazmu môže darovať zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov s hmotnosťou nad 50 a do 130 kilogramov približne 16-krát za rok. "Odbery plazmy sú v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov," podotkla Krejčíová.



Na darcovstvo krvnej plazmy sa dá v michalovskej nemocnici objednať na telefónnom čísle 0905645238, onedlho aj prostredníctvom registračného online systému. Odbery sa vykonávajú v utorky medzi 10.00 a 14.00 h, samotnému odberu predchádza vstupná prehliadka. Odber vrátane prehliadky trvá 45 až 60 minút. Viac informácií o darcovstve krvnej plazmy je dostupných na webe darujemplazmu.sk.