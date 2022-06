Michalovská nemocnica vyzýva na darcovstvo krvi

Michalovce 28. júna (TASR) - Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sa míňajú. Zariadenie vyzýva verejnosť na darovanie krvi. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Svet zdravia, pod ktorú patrí aj michalovská nemocnica.



Ako uviedla, letné mesiace sú vo všeobecnosti najkritickejším obdobím, keď je spravidla krvných zásob menej. "Spotreba krvi je pre zvýšený počet úrazov a nehôd vyššia a mnohí darcovia sú odcestovaní na letných dovolenkách," ozrejmila.



V michalovskej nemocnici preto vyzývajú tých, ktorí krv môžu darovať, aby prišli a pomohli pacientom, ktorí to potrebujú. Krv najčastejšie využívajú pri operáciách, úrazoch, nehodách a pre ďalších akútnych pacientov.



Záujemcovia, zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov, môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie nemocnice každý pracovný utorok, štvrtok a piatok v čase od 7.00 do 10.00 h. Krejčíová podotkla, že na odber je potrebné vopred sa objednať, a to na telefónnom čísle 0566416 916 alebo 0905 645 238.