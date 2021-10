Michalovská nemocnica zavádza od pondelka prísnejšie opatrenia

Michalovce 1. októbra (TASR) – Vzhľadom na prechod okresu Michalovce do červenej farby COVID automatu od pondelka 4. októbra zavádza michalovská nemocnica od tohto dňa prísnejšie protiepidemické opatrenia. Týkajú sa návštev, sprievodu i preberania balíčkov pre hospitalizovaných pacientov, informovala TASR PR špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Bianka Krejčíová.



Od pondelka je vstup do nemocnice povolený len s respirátorom, zároveň však platí aj zákaz návštev. "Návštevy budú v michalovskej nemocnici povolené len pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to súčasne najviac dvoma príbuznými," podotkla. Zákaz sa tiež nevzťahuje na návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.



Pri prepustení pacienta z nemocnice je povolený sprievod jednej osoby, jedna osoba tiež môže pacienta sprevádzať pri vstupe do nemocnice či ambulancie. Osoba sprevádzajúca rodičku pri pôrode sa musí preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 respektíve 72 hodín.



"Tašky pre pacientov nemocnica preberá od 13.00 h, potraviny a tekutiny musia byť v primeranom množstve a v uzavretom obale," doplnila Krajčíová s tým, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné preberanie hotovosti.