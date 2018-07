Táto pôrodnica sa stala Skokanom roka

Medicínske indikátory kvality vyhodnocoval Health Policy Institute (HPI).

Michalovce 23. júla (TASR) - Michalovská pôrodnica sa stala Skokanom roka. Zatiaľ čo sa slovenské pôrodnice medziročne posunuli v priemere o 3,8 percentuálneho bodu, tá michalovská zaznamenala zlepšenie o 20 bodov. Zároveň sa podľa expertného hodnotenia stala najlepšou pôrodnicou v Košickom kraji. Medicínske indikátory kvality vyhodnocoval Health Policy Institute (HPI). Informovala o tom Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, ktorá prevádzkuje aj zariadenie v Michalovciach.



"Ocenenie odzrkadľuje významný posun, ktorý sme v pôrodnici urobili. Podarilo sa nám jednak znížiť perinatálnu úmrtnosť na 0,3 ‰, čím sme sa dostali na štvrté miesto v rámci celoslovenského hodnotenia všetkých pôrodníc a zároveň sme do pôrodnice významne investovali. Určite je toto ocenenie pre nás veľmi zaväzujúce do budúcnosti a v zlepšovaní sa chceme ďalej pokračovať," uviedol riaditeľ nemocnice Marián Haviernik.



Pôrodnica je súčasťou novopostavenej nemocnice. Má štyri pôrodné izby, v ktorých prebiehajú aj samotné pôrody. Podľa jeho ďalších slov nechce byť na špici len v technickom vybavení, ale aj v prístupe k mamičkám a dieťaťu. Nemocnica sa zároveň chce sústrediť na výchovu mladých lekárov a pôrodných asistentiek.



Do projektu sa vyplnením dotazníkov zapojilo podľa Fedákovej všetkých 53 slovenských pôrodníc. "Skladba indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. Medzi hodnotenými parametrami kvality boli perinatálne ukazovatele, frekvencia cisárskych rezov, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, počet pôrodov či možnosti voľby polohy pri pôrode," vysvetlila.