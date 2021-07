Michalovská ulica v Sobranciach by mala byť čistejšia

Sobrance 25. júla (TASR) – Michalovská ulica v meste Sobrance, obývaná marginalizovanou rómskou komunitou, by mala byť čistejšia. Samospráva tam ukončila projekt sanácie nelegálne uloženého odpadu a vybudovala kontajnerové stojiská, lokalita je tiež po novom monitorovaná kamerovým systémom. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Pavol Džurina, nakladanie s tuhým komunálnym odpadom chce samospráva riešiť i v rámci ostatného územia mesta.



"Projekt, ktorý nám pre pandémiu trval dlhšie, než sme predpokladali, pozostával z odstránenia čiernych skládok tuhého komunálneho odpadu na Michalovskej ulici, umiestnenia štyroch kamier, štyroch veľkokapacitných kontajnerov a tiež sme tam vybudovali štyri stojiská na veľkokapacitné kontajnery," priblížil Džurina výsledky projektu realizovaného vďaka štátnemu nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 66.800 eur. Ako vyplýva z projektových propozícií, uvedenými aktivitami by sa mali zlepšiť podmienky bývania takmer 750 obyvateľov lokality.



Podľa Džurinových slov pracuje samospráva na zabezpečení poriadku pri kontajnerových stojiskách aj v rámci iných lokalít mesta. Uzamykateľné prestrešené "staničky" by v rámci prvej etapy mali počas tohto roka vzniknúť na Tyršovej ulici a tiež na Námestí slobody, ďalšie lokality majú prísť na rad v roku 2022. Mestskí poslanci na tento účel v rámci poslednej zmeny rozpočtu vyčlenili k vlani alokovaným 15.000 eurám ďalších 30.000 eur.