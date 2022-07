Michalovský organ slávi toto leto svoje 15. výročie

Michalovce 13. júla (TASR) – Cyklus organových koncertov Michalovský organ, tradičná súčasť Kultúrneho leta v Michalovciach, sa toto leto uskutoční v rámci 15. ročníka. Prvé zo štyroch tohtoročných podujatí zorganizovaných michalovským mestským kultúrnym strediskom a miestnou rímskokatolíckou farnosťou sa bude v Kostole narodenia Panny Márie v Michalovciach konať vo štvrtok 14. júla. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mária Stričková.



"Na organe Michalovčanom, ale aj návštevníkom nášho mesta zahrá András Gábor Virágh a na saxofóne Erzsébet Selejlo. Obaja pochádzajú z Maďarska," predstavila aktérov štvrtkového koncertu so začiatkom o 19.45 h.



Druhý zo série štyroch koncertov Michalovského organu sa uskutoční 28. júla, keď sa v rímskokatolíckom kostole predstaví česká umelkyňa Michaela Káčerková, ktorá bude sprevádzať kanadskú speváčku Lauru Nielsen. Slovenskí umelci, organista Imrich Sabó a huslista Peter Michalica sa predstavia v Kostole Narodenia Panny Márie 11. augusta, sériu organových koncertov uzavrie poľský organista Karol Hilla, a to 25. augusta.



Podľa Stričkovej slov sa počas predchádzajúcich ročníkov koncertného cyklu predstavilo v Michalovciach 56 interpretov z Rakúska, Talianska, Spojených štátov amerických, Juhoafrickej republiky, Nemecka, Kolumbie, Nórska či Japonska. "Ak by sme mali spomenúť niečo netradičné, čo sa s týmto podujatím v našom meste spája, snáď by to bolo nezabudnuteľné vystúpenie mužského speváckeho zboru sv. Efréma z Budapešti. Zbor vystúpil v Bazilike Minor, mal obrovský ohlas a na žiadosť návštevníkov podujatia sme ho museli o rok zopakovať," doplnila.