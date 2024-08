Michalovský úrad má počas augusta zmenené úradné hodiny pre klientov

Michalovce 1. augusta (TASR) - Mestský úrad v Michalovciach upozorňuje občanov na zmeny úradných hodín pre vybavovanie klientov počas augusta. V období od 1. do 31. augusta budú úradné hodiny upravené, a to od 7.00 h do 12.00 h, v stredy od 7.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 16.00 h. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Okrem určených klientských hodín je možnosť platiť dane a poplatky na platobnom termináli umiestnenom vo vchode do budovy A, Námestie osloboditeľov 30, ako aj v budove B, Námestie slobody 1, denne od 6.00 h do 18.00 h," uviedlo.



Služby podateľne po 13.00 h poskytuje Informačná kancelária, ktorá sa nachádza v budove Zlatého býka na Námestí osloboditeľov.