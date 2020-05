Michalský jarmok v Hlohovci tento rok neusporiadajú

Hlohovec 31. mája (TASR) - Zástupcovia mesta Hlohovec na uplynulom zasadnutí krízového štábu prijali definitívne rozhodnutie týkajúce sa tradičného Michalského jarmoku. V septembri sa 27. ročník tohto podujatia neuskutoční, informovalo mesto na webovej stránke.



Dôvodom je predpoklad, že hromadné podujatia nad 1000 účastníkov nebude možné z preventívnych dôvodov v súvislosti s novým koronavírusom organizovať až do konca roka. "Pre organizátorov takýchto podujatí je to jasný signál. Reagoval aj Hlohovec a prerušil všetky prípravy na jarmok, ktoré začali už koncom januára," uviedlo mesto.



Prípravný tím sa od začiatku roka zaoberal novinkami a zmenami v organizácii jarmoku, predajcovia už zasielali prihlášky so žiadosťami o pridelenie trhového miesta a začínal sa rysovať už aj samotný program.



"Rozsah a charakter takéhoto podujatia si vyžaduje dlhodobú prípravu a neumožňuje nám vyčkávať ďalšie týždne. Preto sme sa rozhodli reagovať na zverejnené informácie a jarmok neorganizovať. Záleží nám na tom, aby všetci, ktorých sa konanie jarmoku týka, neboli naďalej v neistote," informoval prednosta mestského úradu Tomáš Borovský.