Michalský jarmok v závere týždňa obmedzí dopravu v Hlohovci

Hlohovec 28. septembra (TASR) – V Hlohovci budú od piatka (30. 9.) do nedele (2. 10.) platiť z dôvodu konania Michalského jarmoku v centre viaceré dopravné obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Zóna jarmočiska bude na uliciach M. R. Štefánika, Pribinova, Starý rínok, Štúrova, Puškinova, Fándlyho a Železničná. "V rámci prípravy jarmoku, jeho priebehu a následného uvedenia priestranstiev do pôvodného stavu budú uzavreté viaceré miestne cesty v troch etapách," uviedla hovorkyňa. V prvej, od stredy do pondelka (3. 10.) pôjde o úplnú uzáveru cesty a parkoviska na Železničnej ulici, od štvrtka (29. 9.) bude uzavretý Starý rínok v celej dĺžke, a tiež viaceré ulice a parkoviská v centre.



Autobusové zastávky prímestských autobusových liniek budú v termíne od stredy do pondelka umiestnené na Ulici M. R. Štefánika. Dočasné parkovisko pri športovej hale bude prístupne bez obmedzenia.