Miera pozitivity obyvateľov rómskej osady v Sačurove je 27 perecent

Sačurov 3. februára (TASR) – Miera pozitivity otestovaných obyvateľov rómskej osady v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou presahuje 27 percent. O úplnom uzavretí osady rozhodol v stredu okresný krízový štáb. Médiám to potvrdil prednosta okresného úradu Alfonz Kobielský.







Podľa slov starostu obce Petra Baráta otestovali antigénovými testami 414 spomedzi približne 750 obyvateľov osady. "Pri testovaní... sme zistili 113 prípadov pozitívnych," priblížil s tým, že o pretestovaní obyvateľov osady rozhodol obecný krízový štáb po tom, čo v nej zaznamenali päť pozitívnych prípadov. Dôvodom rýchleho šírenia ochorenia COVID-19 medzi tamojšou populáciou sú podľa Baráta podmienky, v akých osadníci žijú. "Žijú doslova na jednej kope, sú to dva bytové domy a 70 chatrčí," ozrejmil.







"Idú okamžite požiadavky na ministerstvo vnútra z našej strany, aby sa zabezpečila súčinnosť armády, policajného zboru, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy v okrese," vyjadril sa Kobielský po zasadnutí okresného krízového štábu. Očakáva, že armáda zabezpečí obdobné uzavretie osady, ako tomu bolo pred pár mesiacmi v Žehre. Predpokladá, že k ohradeniu a hliadkovaniu priestoru osady dôjde vo štvrtok. Ako doplnil, po dohode s regionálnou hygieničkou budú niektorí osadníci otestovaní aj RT PCR testami pre potvrdenie výskytu ochorenia. Príznaky ochorenia totiž medzi pozitívne testovanými osobami nespozorovali.



Barát avizoval opätovné pretestovanie osadníkov o týždeň, prisľúbil tiež pomoc so zabezpečením dreva na kúrenie. "Určite nebude celkom zadarmo, ale hoci za symbolický poplatok," dodal s tým, že nepredpokladá veľkú potrebu potravinovej pomoci, keďže priamo v osade funguje obchod s potravinami a zmiešaným tovarom.