Miera pozitivity v Púchove len mierne prekročila pol percenta

Púchov 8. februára (TASR) – Osem odberných miest na antigénové testovanie navštívilo v sobotu (6. 2.) v Púchove 3083 ľudí, pozitívny test malo 16 osôb, teda 0,52 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa Púchova Laura Krošláková.



Podľa primátorky Kataríny Henekovej nemôžu občania doplácať na váhavé a neskoré rozhodnutia vlády SR. Potrebujú jasné pravidlá na to, aby mohli aspoň ako-tak normálne fungovať a ísť bezpečne do práce, banky, k lekárovi či na úrad.



„Verím, že sme aspoň čiastočne pomohli nielen tým, ktorí sa cítili zle a mohli si tak overiť svoj zdravotný stav, ale aj tým, ktorí potrebujú certifikát na ďalší pohyb,“ doplnila primátorka.



Ako dodala, mesto Púchov umožnilo otestovať sa aj rodičom detí, študentom posledných ročníkov stredných škôl, ale aj širokej verejnosti – ľuďom, ktorí budú potrebovať certifikát s negatívnym výsledkom na nástup do zamestnania či na využitie konkrétnych služieb.



Antigénové testovanie pokračuje v Púchove aj tento týždeň. Od pondelka do piatka (12. 2.) budú k dispozícii tri mobilné odberné miesta (priestory Dobrovoľného hasičského zboru Púchov, Námestie slobody a Kolonka). V Kolonke bude možnosť otestovať sa aj v sobotu (13. 2.).