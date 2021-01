Miera pozitivity v Žiari nad Hronom dosiahla 1,139 percenta

Žiar nad Hronom 25. januára (TASR) – Skríningového testovania na nový koronavírus sa v Žiari nad Hronom počas víkendu zúčastnilo 6757 ľudí, miera pozitívnych prípadov dosiahla 1,139 percenta. V Kremnici sa prišlo otestovať 1871 ľudí, pozitívny výsledok malo 23 z nich. Samosprávy o tom informovali na svojich webových stránkach.



„Celkovo sa za tri dni prišlo otestovať 6757 ľudí, z nich 77 je pozitívnych. To je 1,139-percentná pozitivita,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Samospráva od piatku (22. 1.) do nedele (24. 1.) zriadila 14 odberových miest, vrátane troch v priemyselnom parku. Obyvatelia sa mohli na antigénové testovanie objednávať cez rezervačný systém.



V Kremnici sa skríningového testovania počas víkendu zúčastnilo 1871 ľudí, miera pozitivity dosiahla 1,23 percenta. Podľa primátora Alexandra Ferenčíka je nízka účasť výsledkom toho, že sa ľudia dali počas týždňa otestovať v Žiari nad Hronom alebo na svojich pracoviskách.



Prednosta Okresného úradu (OÚ) v Žiari nad Hronom Michal Zdycha pre TASR potvrdil, že OÚ neevidoval počas víkendu žiadne logistické problémy. „Ani v jednom odberovom mieste nedošlo k tomu, že by mali nedostatok testov,“ povedal Zdycha s tým, že OÚ vyskladnil samosprávam viac ako 30.000 antigénových testov.



Počas víkendu bolo v Žiarskom okrese k dispozícii celkom 42 odberových tímov. V obci Bzenica sa skríningové testovanie uskutočnilo vo štvrtok (21. 1.), v obciach Hronská Dúbrava a Lovča budú obyvateľov testovať v utorok (26. 1.). Využiť je naďalej možné aj tri stále odberové miesta v Žiari nad Hronom, ktoré sa nachádzajú v areáli žiarskej nemocnice, v bývalej radničnej reštaurácii a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.