Mierna lavínová hrozba platí len v najvyšších polohách V. Tatier

Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu prevažne na severných orientáciách Vysokých Tatier.

Liptovský Hrádok 6. mája (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých Tatier platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Malá lavínová hrozba (prvý stupeň) trvá v najvyšších polohách Západných a Nízkych Tatier. Vo Veľkej a Malej Fatre je už len nesúvislá snehová pokrývka.



Podľa Martina Buliaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je starý podkladový sneh už firnový a všeobecne dobre spevnený. „Nový sneh z poslednej periódy sneženia nie je dostatočne zviazaný s podkladovou firnovou vrstvou. Na strmých svahoch je ho možné veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch,“ upozornil.



V pondelok ráno bolo na horách polooblačné až zamračené počasie. Fúkal silný severný až severozápadný vietor. Teplota vzduchu sa ráno o 7.00 h pohybovala v rozpätí od mínus šesť do plus tri stupne Celzia. Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu prevažne na severných orientáciách Vysokých Tatier.