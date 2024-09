Mierové námestie v Handlovej zrekonštruujú za takmer 400.000 eur

Handlová 17. septembra (TASR) - Samospráva Handlovej pristúpi k rekonštrukcii a opravám ciest, chodníkov i odstavných plôch na Mierovom námestí a Lipovej ulici. Do obnovy lokality investuje takmer 400.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Cieľom rekonštrukcie tejto časti mesta je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, vyriešenie statickej dopravy a zvýšenie komfortu obyvateľov," uviedla hovorkyňa. S opravami a rekonštrukciou Mierového námestia a Lipovej ulice začne vybraná firma od utorka, dokončiť by ich mala v prípade priaznivého počasia do 31. októbra.



Rekonštrukcia si vyžiada i obmedzenie, ako i zmenu organizácie dopravy. "Zhotoviteľ pristúpi k úplnej uzávere Mierového námestia a záberu parkoviska na strane parku oproti strednej odbornej škole na zriadenie staveniska. Vzhľadom na umiestnenie uzávery nie je potrebné označenie obchádzkovej trasy," opísala Paulínyová.



Zmena organizácie dopravy sa podľa nej dotkne Lipovej ulice, ktorá bude jednosmerná od križovatky s Ulicou 1. mája. Po ukončení opravy a rekonštrukcie Mierového námestia bude stavebník pokračovať opravou komunikácie na Lipovej ulici.



"Zhotoviteľ a mesto žiadajú v plnej miere o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, ktoré bude osadené počas celej doby opráv. Stavenisko bude oplotené, prístup ku jednotlivým nehnuteľnostiam bude zachovaný, prípadne upravený," upozornila hovorkyňa mesta. Na Mierovom námestí nebude počas opráv a rekonštrukcie podľa nej možné parkovanie motorových vozidiel.



Mesto financuje opravy a rekonštrukcie v tejto časti mesta z vlastných zdrojov a z dotácie od vlády SR na opravu miestnych komunikácií vo výške 88.500 eur. Celkové náklady na opravu a rekonštrukciu komunikácií, nových parkovacích plôch, plochy na nádoby na komunálny odpad, chodníkov na Mierovom námestí a Lipovej ulici sú vo výške 389.753,15 eura. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.