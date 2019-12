Charitatívny Dobrý bazár v Trenčíne podporili aj známe osobnosti

Dobrý bazár Trenčianskej nadácie opäť ponúkal darované drobnosti za dobrovoľný príspevok, 21. decembra 2019 v Trenčíne. V stánku predávali dobrovoľníci, klauni a tento rok im pomáhala aj modrátorka správ Janette Štefánková a humorista Rasťo Piško. Výťažok z Dobrého bazáru poputuje na aktivity Trenčianskej nadácie. Na snímke mím Vlado Kulíšek (vpravo) Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 21. decembra (TASR) - Mierové námestie v Trenčíne v sobotu ožilo Dobrým bazárom. Do charitatívnej akcie Trenčianskej nadácie sa mohli zapojiť obyvatelia prinesením vecí, ktoré v centre predávali i známe osobnosti. Výťažok z akcie poputuje na aktivity nadácie.načrtla pre TASR Nikola Sedláčková z Trenčianskej nadácie.Celý výťažok podľa nej poputuje do Trenčianskej nadácie na jej aktivity, ktoré organizuje.spresnila.Veci na Dobrom bazáre predávali i známe osobnosti.priblížila Sedláčková.Moderátorka RTVS Štefánková prišla do Trenčína podľa svojich slov predávať aj preto, že pochádza z Ladiec, ktoré sa nachádzajú asi 25 kilometrov od krajského mesta. Dobrovoľníci z Trenčianskej nadácie sú podľa nej tiež jej dobrí známi, s ktorými sa pozná roky rokúce.ozrejmila.Ľudia sa podľa Štefánkovej pri stánkoch zastavovali a prehrabávali sa vo všetkom tovare, ktorý ľudia zo srdca darovali, aby pomohli ostatným.