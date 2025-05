Miesta v Banskobystrickom kraji čistili žiaci a dobrovoľníci

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - V Banskobystrickom kraji sa koncom apríla uskutočnila v poradí už 13. Gruntovačka. Stovky dobrovoľníkov v rámci akcie čistili a upravovali turisticky vyhľadávané miesta v rôznych regiónoch kraja. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Počas tohtoročnej jarnej Gruntovačky sa dobrovoľníci zamerali na šesť turistických a rekreačných lokalít naprieč Banskobystrickým krajom. V Banskej Štiavnici sa do akcie zapojilo viac ako 100 žiakov a študentov z mesta i Štiavnických Baní. Rozdelení do viacerých skupín vyčistili časť Tatárskeho jarku pri Počúvadlianskom jazere, náučný chodník na Sitno a jeho okolie vrátane Počúvadlianskeho tajchu či príjazdové cesty a oddychové zóny v okolí tajchov Bakomi a Windšachta v obci Štiavnické Bane.



„Spoločne vyzbierali viac ako 20 vriec odpadu, ktorý tvorili najmä plastové fľaše, obaly, časti oblečenia, ale aj menej tradičné nálezy ako stará karimatka či nepoškodená metla,“ priblížila Jóbová.



Na Gemeri sa Gruntovačka zamerala na lokalitu Bojisko Dielik pri Tisovci, vyčistený bol historický bunker, opravené výdrevie zákopov i vyzbierané odpadky v okolí miestneho pamätníka. V Regióne Horehronie sa dobrovoľníci spolu so žiakmi z Brezna pustili do čistenia turistického chodníka zo Sedla Pohanské na Dedečkovu chatu, pričom spoločne vyzbierali osem vriec odpadu.



Jarná Gruntovačka sa konala aj v Žarnovici, kde sa do akcie zapojili škôlkari, žiaci základných škôl i študenti strednej školy aj zamestnanci mesta. V skupinách vyčistili lokalitu Okruta, okolie kostola, mestského štadióna či kultúrneho domu.



Gruntovačka v Banskobystrickom kraji sa koná každoročne dvakrát do roka, počas jari je spojená s pripomenutím si Dňa Zeme. Podujatie pravidelne organizuje krajská organizácia spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu pôsobiacimi v jednotlivých regiónoch. Najbližšie podujatie sa uskutoční opäť na jeseň.