Miestna škola v Pribeníku získala prístroj pre budúcich vinárov

Košice 21. januára (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku získala prístroj, ktorý bude slúžiť budúcim vinárom a vinohradníkom pri vzdelávaní sa v elokovanom pracovisku Viničky. Hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná informovala, že monitorovacie zariadenie IoT (Internet of Things) slúži na sledovanie vybraných parametrov v pôde unikátnej oblasti na Tokaji.



Zariadenie so smart technológiou za 115.000 eur je hradené z projektu Inteligentný a lepší KSK v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Predseda kraja Rastislav Trnka dodal, že IoT zariadenie sa skladá z troch digitálnych meteorologických staníc s online prenosom dát do siete. Konkrétne snímajú teplotu a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra, teplotu pôdy, zrážky, objemový obsah vody v pôde, teplotu pôdy, salinitu pôdy a vodný potenciál pôdy. "Údaje budú využívať žiaci v študijnom odbore vinohradníctvo a ovocinárstvo na posúdenie kvality vinohradu na školských pozemkoch, na zistenie stavu viniča a následnej aplikácie ochranných prostriedkov a výživových látok pre zúrodnenie pôdy," dodal.



Výstupy zo zariadení sprostredkujú aj zamestnávateľom v blízkom okolí, čím sa podporí spolupráca školy a súkromného sektora. Jednou z nich bude firma Ostrožovič vo Veľkej Tŕni, ktorej by sprostredkovali informácie okolo zrážok v tejto oblasti. Záujem o spoluprácu prejavila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.



Riaditeľka SOŠ Silvia Sakáčová dodala, že po oteplení budú zozbierané údaje využívať pri aplikácii ochranných a výživových prostriedkov pre vinič, čím zvýšia jeho úrodnosť. "Zatiaľ nám informácie slúžia na posúdenie aktuálneho stavu vinohradov a efektívnej ochrany pred chorobami, aplikáciami ochranných prostriedkov a výživných doplnkov pre zvýšenie úrodnosti viniča," objasnila Sakáčová.



Projekt v elokovanom pracovisku školy ako Tokajského vzdelávacieho inštitútu je v súlade s jeho rozvojom, a tiež aktivitami KSK v regióne Medzibrožia. Aktuálne je pripravená projektová dokumentácia aj na jeho obnovu a reorganizáciu. Zámer je súčasťou VET komponentu v rámci európskeho projektu Catching-Up Regions pre menej rozvinutejšie regióny. K podpore prispieva KSK, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ale aj Svetová banka.