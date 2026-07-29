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Miestne akčné skupiny v Trenčianskom kraji si rozdelia 18 miliónov
Baška zdôraznil, že v novom období pomôžu financie z iniciatívy Leader podporiť v TSK rozvoj vidieka.
Autor TASR
Trenčín 29. júla (TASR) - Desať miestnych akčných skupín (MAS) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) si zo 167-miliónového balíka v rámci iniciatívy Leader rozdelí viac ako 17,8 milióna eur. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.
„Miestne akčné skupiny si vďaka tomu môžu vylepšiť veľmi veľa vecí vo svojom okolí a zafinancovať záležitosti, ktoré sú potrebné nielen na financovanie samospráv, ale aj poľnohospodárskych družstiev a rôznych združení,“ doplnil Baška s tým, že desať MAS v TSK dokázalo v predchádzajúcom finančnom období vyčerpať viac ako 99 percent všetkých zdrojov.
Zdôraznil, že v novom období pomôžu financie z iniciatívy Leader podporiť v TSK rozvoj vidieka. Obce si dokážu opraviť svoje miestne komunikácie, nakúpiť techniku na zimnú a letnú údržbu, skrášliť verejné priestranstvá, športoviská, kultúrne zariadenia. Nakúpiť bude možné aj techniku pre poľnohospodárske družstvá, pomôcť si budú môcť aj ďalší členovia MAS.
Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) do roku 2029 pre MAS na celom Slovensku viac ako 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Leader podporia všetkých 95 MAS na Slovensku.
Projekt priamej podpory MAS do roku 2029 predstavil v utorok (28. 7.) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Prvých 22 zmlúv s predstaviteľmi MAS podpísal v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími MAS podpíše PPA zmluvy v priebehu mesiaca. Začiatkom septembra začne na účty MAS prichádzať prvých viac ako 36 miliónov eur, čo je asi 95 percent nákladov na ich prevádzku, ďalších 125 miliónov eur začnú MAS čerpať na projekty od budúceho roka do roku 2029.
„Miestne akčné skupiny si vďaka tomu môžu vylepšiť veľmi veľa vecí vo svojom okolí a zafinancovať záležitosti, ktoré sú potrebné nielen na financovanie samospráv, ale aj poľnohospodárskych družstiev a rôznych združení,“ doplnil Baška s tým, že desať MAS v TSK dokázalo v predchádzajúcom finančnom období vyčerpať viac ako 99 percent všetkých zdrojov.
Zdôraznil, že v novom období pomôžu financie z iniciatívy Leader podporiť v TSK rozvoj vidieka. Obce si dokážu opraviť svoje miestne komunikácie, nakúpiť techniku na zimnú a letnú údržbu, skrášliť verejné priestranstvá, športoviská, kultúrne zariadenia. Nakúpiť bude možné aj techniku pre poľnohospodárske družstvá, pomôcť si budú môcť aj ďalší členovia MAS.
Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) do roku 2029 pre MAS na celom Slovensku viac ako 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Leader podporia všetkých 95 MAS na Slovensku.
Projekt priamej podpory MAS do roku 2029 predstavil v utorok (28. 7.) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Prvých 22 zmlúv s predstaviteľmi MAS podpísal v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími MAS podpíše PPA zmluvy v priebehu mesiaca. Začiatkom septembra začne na účty MAS prichádzať prvých viac ako 36 miliónov eur, čo je asi 95 percent nákladov na ich prevádzku, ďalších 125 miliónov eur začnú MAS čerpať na projekty od budúceho roka do roku 2029.