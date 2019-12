Miestne dane sa budú zvyšovať aj v Senici

Senica 13. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom zasadnutí vo štvrtok (12. 12.) odhlasovali zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnych daniach.



Seničania budú musieť zaplatiť za vývoz odpadu približne o 3,50 eur ročne viac v porovnaní s rokom 2019. "Poplatok za komunálny odpad zvýšilo mesto Senica na 29,50 eura, čo je najmenej z okresných miest v regióne. Je to najmä vďaka vysokej separácii na úrovni 45 percent a verím, že postupne toto percento ešte zvýšime," uviedol primátor Martin Džačovský.



Ako ďalej dodal, štát bude poplatok aj naďalej každoročne zvyšovať, aby motivoval ľudí viac triediť odpad. Samosprávy majú zo zákona povinnosť vybrať toľko peňazí, aby pokryli náklady na zber a zvoz odpadov. Ak sa miera separácie nezvýši, na ďalší rok poplatok za skládkovanie porastie zo siedmich na 11 eur za tonu. Ak miera triedenia klesne, bude suma vyššia.



Zvýšeniu sa nevyhli ani niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti. "Vzhľadom na stagnáciu príjmu z podielových daní sme pristúpili k zvýšeniu miestnych daní. V minulých rokoch podielové dane v rozpočte rástli medziročne približne o 700.000 eur. Na rok 2020 je plánovaný nulový nárast, ale výdavková časť rozpočtu nám aj vďaka zmene legislatívy narastá. Aby sme vedeli nájsť prostriedky na skvalitnenie verejného priestoru, ale aj na investície, museli sme hľadať nové zdroje a zvýšenie miestnych daní sa ukázalo ako nutnosť," informoval vedúci finančného oddelenia mestského úradu Róbert Mozolič.



Niektorí poslanci poukazovali na fakt, že sa tým až neúmerne zvyšuje daňové zaťaženie podnikateľov. "Najväčšia ťarcha daní je na pleciach zamestnávateľov, ktorí do tejto položky prispievajú 75 percentami. Mali by sme si všetci uvedomovať, že pracovné miesta tvoria tí, ktorí na ne musia zarobiť. Už teraz nám veľa občanov odchádza za prácou mimo Senicu a takýmito krokmi túto situáciu zhoršujeme," uviedol pre TASR poslanec Pavol Kalman.