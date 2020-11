Miestne dane v Prešove sa v roku 2021 nezvýšia

Prešov 27. novembra (TASR) – Miestne dane sa od budúceho roka v Prešove zvyšovať nebudú, dôvodom je zlá ekonomická situácia obyvateľov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom piatkovom neplánovanom rokovaní.



Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) má vedenie mesta poslancom každý rok predložiť návrh sadzby dane z nehnuteľnosti zvýšenej o percentuálne zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnancov v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Pre rok 2021 by tak do mestského rozpočtu malo pribudnúť 575.000 eur. Pre daňovníka by to predstavovalo 7,8-percentný nárast dane z nehnuteľnosti. V praxi však k zvýšeniu sadzieb pre rok 2021 nedôjde.



Miestne dane sa nemajú zvyšovať počas celého trvania mimoriadnej situácie, núdzového či výnimočného stavu v súvislosti s novým koronavírusom. „Napríklad keď bude trvať aj v roku 2021, budeme to brať do úvahy aj na ďalší rok 2022,“ povedal poslanec Miroslav Benko.



Zároveň MsZ schválilo, že daň z nehnuteľnosti ich vlastníkom znížia mesačne o 8,33 percenta, ak ich užívaniu bránilo mesto z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie či stavebnej uzávery. Poslanci o tom pre konkrétne časti mesta ešte budú musieť rokovať.