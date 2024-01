Detva 18. januára (TASR) - Miestne komunikácie v Detve sú po snežení odhrnuté a posypané, v niektorých úsekoch sa však nachádza vrstva kašovitého snehu. TASR vo štvrtok informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že cesty na detvianskych lazoch sú v súčasnosti zjazdné a posýpajú ich.



Pre predpokladaný vývoj počasia, ktorým bola poľadovica, samospráva preventívne posypala cesty a chodníky v stredu (17. 1.). "Aby bola v prípade zhoršenia situácie, pre vyťaženosť zamestnancov technických služieb a dostupnosť techniky, včas zabezpečená ich zjazdnosť," objasnil. Podľa neho sa však aj napriek tomu v Detve stali dve dopravné nehody. "A to najmä neprispôsobením rýchlosti jazdy vozidla, stavu vozovky a poveternostným podmienkam," spresnil.



Hovorca poznamenal, že v súvislosti s počasím nepadali stromy na miestne komunikácie, a teda ani neprerušili distribúciu elektriny. V teréne bolo v týchto dňoch päť kusov techniky. Boli to napríklad sypač s radlicou, dva traktory so sypačom i traktor na čistenie chodníkov.



Mesto v zime udržiava vyše 30 kilometrov chodníkov a 120 kilometrov ciest. Zimnú údržbu zabezpečujú Technické služby Detva. Posledná zima stála mesto Detva 60.000 eur. Náklady na nasledujúcu budú podľa konateľa Jozefa Malatinca pravdepodobne vyššie, najmä keď k zvýšeným cenám za materiály na posyp priráta vyššie náklady na pohonné látky.



Podľa mesta čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. "Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosím občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na uliciach," ukončil Malatinec.