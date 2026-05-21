Miestnu komunikáciu z Cesty slobody na Štrbské Pleso zrekonštruujú
Autor TASR
Štrba 21. mája (TASR) - Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z Cesty slobody na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Vo štvrtok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a práce potrvajú niekoľko mesiacov. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak pre TASR potvrdil, že projekt je financovaný cez Radu partnerstva PSK z európskych fondov, štátneho rozpočtu a zdrojov obce.
Ide o veľmi frekventovanú cestu, ktorou množstvo turistov každoročne prichádza do jednej z najnavštevovanejších lokalít regiónu. „Začíname na odpočívadle pri križovatke Cesty slobody a miestnej komunikácie smerom na Štrbské Pleso a ideme až hore k Novému Štrbskému plesu. Dĺžka opravovaného úseku je 965 metrov. Bude sa robiť kompletné asfaltovanie, odvodní sa cesta, sú tam nové zvodidlá a zároveň sa pri jazere upravia zastávky na oboch stranách cesty,“ priblížil Bieľak.
Projekt má hodnotu 746.000 eur a stavebná časť je po verejnom obstarávaní na úrovni 669.000 eur. V závislosti od počasia by rekonštrukcia mala podľa Bieľaka trvať tri až štyri mesiace. „Budeme to realizovať aj počas letnej turistickej sezóny, takže sa nevyhneme určitým obmedzeniam,“ dodal.
V súčasnosti sa pritom modernizuje aj cesta II. triedy v spodnej časti z Tatranskej Štrby smerom na Štrbské Pleso v dĺžke 3,4 kilometra. Projekt v hodnote 1,9 milióna eur realizuje Správa a údržba ciest PSK taktiež vďaka dotácii z európskych fondov. V tomto prípade sa kompletne mení aj podložie cesty. Prvú etapu zrealizovali ešte vlani na jeseň, práce v rámci druhej etapy by mali byť ukončené do novembra.
Stavba pritom nadväzuje na rozsiahlu rekonštrukciu Cesty slobody, ktorú ukončili ešte v závere roku 2024. „Je to veľmi namáhaná cesta, pretože aj počas modernizácie Cesty slobody sa veľa materiálu po nej vyvážalo smerom hore. Teraz prejde celý úsek obnovou,“ podotkol starosta Štrby Michal Sýkora. Potvrdil, že obec v súčasnosti pracuje aj na výstavbe nového parkoviska pri stanici zubačky v Tatranskej Štrbe.
