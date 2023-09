Popradskú nemocnicu by mali za tri roky kompletne zmodernizovať

Poprad 8. septembra (TASR) - Popradskú nemocnicu čaká historicky najväčšia rekonštrukcia. Z plánu obnovy a odolnosti získala 42,2 milióna eur a za tri roky by mala prejsť komplexnou modernizáciou. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavlíková s tým, že všetky práce budú realizovať za plnej prevádzky.



"Po ukončení obnovy bude nemocnica jednou z najmodernejších po každej stránke - stavebnej, technickej, prístrojovej, ale najmä čo sa týka moderných medicínskych procesov od prijatia pacienta cez jeho liečbu až po prepustenie z nemocnice," uviedla Pavlíková. Nemocnica má špecifický charakter aj vzhľadom na širokú spádovú oblasť vrátane Tatier. V rukách popradských špecialistov tak končia všetci zranení turisti či návštevníci veľhôr. Aj preto je jej historicky najväčšia obnova podľa riaditeľa Jozefa Tekáča taká dôležitá.



"Technický proces prípravy projektu je ukončený, je vydané právoplatné stavebné povolenie a schválená štúdia realizovateľnosti. Máme ukončenú štátnu expertízu, vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze, zabezpečené je financovanie projektu, čo je pre prípravu procesu rozhodujúce," priblížil Tekáč. Nemocnica v zmysle platnej legislatívy už realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.



Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad zahŕňa rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov na desiatich poschodiach, pribudnú aj dve desiatky nových lôžok. Komplexnou obnovou prejde aj poliklinika, zásadné zmeny si dlhodobo žiada centrálna plynová kotolňa, vonkajšie aj vnútorné rozvody a samozrejmosťou bude zateplenie s cieľom znížiť energetickú záťaž nemocnice. Po realizácii všetkých uvedených zmien príde na rad najmodernejšia medicínska technika, celková vonkajšia aj vnútorná bezpečnosť nemocnice.



Nemocnica vlani hospitalizovala vyše 16.000 pacientov, a práve oni by mali podľa riaditeľa chystané zmeny už v lete 2026 pocítiť najviac. "Robíme to v prvom rade pre pacienta. Ten je najdôležitejší bez ohľadu na to, s akým zdravotným problémom k nám príde, či v ohrození života alebo s 'drobnosťou'. Úplne iné podmienky si zaslúžia aj naši zamestnanci. Musíme im vytvoriť moderné pracovné zázemie s vybavením, aké má hociktorá iná nemocnica v Európe. Len tak docielime, aby mladí zdravotníci zostávali na Slovensku a spolu so skúsenými dlhoročnými kolegami tvorili modernú medicínu aj na regionálnej úrovni," zdôraznil Tekáč.



O každej etape rekonštrukcie bude vedenie nemocnice verejnosť včas informovať. V tejto súvislosti žiada riaditeľ o trpezlivosť a pochopenie, jednak pacientov, ale aj zdravotnícky personál.