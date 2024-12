Miestny úrad bratislavského Nového Mesta sa bude sťahovať

Bratislava 19. decembra (TASR) - Miestny úrad bratislavského Nového Mesta sa má v apríli budúceho roka sťahovať do nových priestorov. Dôvodom je technický stav takmer 40-ročnej budovy, v ktorej v súčasnosti sídli. Po novom by ho mali obyvatelia nájsť na Vajnorskej ulici 98. Informuje o tom starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



"Pre tento krok sme sa rozhodli po dôkladnej analýze technického stavu tejto takmer 40-ročnej budovy, narastajúcich prevádzkových nákladov a nevyhnutných investícií do opráv," konštatuje Čupka.



Vedenie mestskej časti bolo podľa neho už v roku 2018 oboznámené so zlým technickým stavom týchto priestorov. Analýza, ktorú má k dispozícii súčasné vedenie, podľa starostu ukázala potrebu sťahovania pre zabezpečenie kvalitnejšieho a efektívnejšieho fungovania úradu. Poukazuje na kritický stav budovy, ktorá je v lete výrazne prehrievaná (nad 30 stupňov Celzia), v zimných mesiacoch je zasa v priestoroch chladno aj z dôvodu nedoliehajúcich okien. Tento diskomfort pociťujú aj návštevníci a klienti úradu.



"Pri hľadaní najvhodnejšieho priestoru sme zohľadňovali cenu a lokalitu tak, aby sme sa nepresunuli ďaleko od súčasného sídla úradu a zároveň uľahčili prístup návštevníkom a klientom," podotýka Čupka.



Starosta si uvedomuje, že sťahovanie nie je jednoduchý proces. Verí však, že "prebehne hladko" a od mája privíta úrad návštevníkov a klientov v nových priestoroch. O konkrétnych detailoch týkajúcich sa harmonogramu sťahovania bude ešte občanov informovať.