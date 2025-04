Miestny úrad Nového Mesta by sa mal sťahovať v druhej polovici mája

Bratislava 19. apríla (TASR) - Miestny úrad bratislavského Nového Mesta by sa mal sťahovať v druhej polovici mája. Tie oddelenia a referáty, ktorých sa sťahovanie týka, by mali byť plnohodnotne presťahované do konca mesiaca. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Dôvodom sťahovania je, že súčasná budova na Junáckej ulici je v zlom technickom stave.



„Súčasné sťahovanie je dočasné vzhľadom na to, že je našou ambíciou sa vrátiť späť do vlastných, zhodnotených priestorov,“ skonštatoval Čupka.



V prvotnej fáze sa väčšina úradu sťahuje do vedľajšej budovy na Vajnorskej 98. Ak by sa však celý úrad sťahoval do priestorov na jednom mieste, ekonomicky by to bolo podľa starostu nevýhodné. Mestská časť preto hľadala využitie niektorých vlastných budov. Oddelenie správy a majetku sa tak má sťahovať do budovy na Hálkovej ulici, do desaťročia prázdnej budovy Konskej železnice by sa mal presťahovať stavebný úrad. Mestská časť začína pracovať na jej obnove, verí, že do konca roka bude stavebný úrad presťahovaný.



Na prízemí súčasnej budovy by tak malo zostať len klientske centrum spolu so sociálnou výdajňou. V dlhšom horizonte by mala na Junáckej zostať len sociálna výdajňa, ktorá je špecifická a potrebuje väčší priestor.



Miestny úrad trápi zlý technický stav budovy dlhodobo. Do pozornosti dáva aj technický audit z roku 2018, podľa ktorého budova nespĺňa základné technické štandardy. Dlhodobo neriešený a odkladaný problém si podľa starostu vyžaduje neustále opravy a množstvo financií, často pre neočakávané havárie. Z rozpočtu mestskej časti tak podľa neho odchádzajú peniaze, ktoré by mohli investovať do ciest, chodníkov, škôl či škôlok. Za veľký problém považuje aj viaceré odložené investície do budovy.



„Všeobecne, samozrejme, platí, že je lacnejšie vlastniť nehnuteľnosť ako si ju prenajímať. Do ekonomiky si treba v tomto prípade započítať technický stav budovy, ktorý by si v najbližších rokoch vyžiadal stovky tisíc eur na opravu strechy, schodov a množstva havárii, ktoré v budove riešime na pravidelnej báze,“ podotkol Čupka.



Na názor, že by mestská časť mala budovu zrekonštruovať z eurofondov, úrad podotýka, že táto možnosť síce je, ale len v hypotetickej rovine. Rekonštrukcia by si vyžadovala vysokú finančnú spoluúčasť, pričom „len“ projektová dokumentácia by stála desiatky tisíc eur z rozpočtu mestskej časti. Poukazuje tiež na odpoveď priamo od sprostredkovateľského orgánu pre Bratislavu, podľa ktorej by na takto finančne náročný projekt samospráva financie z európskych peňazí nezískala. Okrem toho nie je technicky náročná rekonštrukcia možná za plnej prevádzky.