Miestny úrad v Petržalke pripravuje forenzný audit

Bratislava 17. júna (TASR) - Miestny úrad (MiÚ) v bratislavskej Petržalke pripravuje v súvislosti s odhaleným miliónovým podvodom forenzný audit. Týkať sa má oblasti vyplácania miezd na úseku materských škôl a jedální, kde prišlo k pochybeniam a zlyhaniam. Úrad dal v tejto súvislosti audit naceniť, v najbližších dňoch by malo byť vyhodnotené verejné obstarávanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Hĺbkový audit ostáva zatiaľ otvorený, dôvodom je výška financií, ktoré by si jeho realizácia vyžadovala. Vyšetrovanie sprenevery bolo odstúpené Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru.



„Hovoríme o rokoch 2023, 2024 a prvých štyroch mesiacoch roka 2025. Pričom predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v zlomku sumy široko definovaného zadania bez uvedených cieľov zo strany poslancov Team Bratislava a PS,“ skonštatovala vicestarostka a zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.



V rámci správy z tohto auditu žiada miestny úrad predloženie súhrnného popisu zistení a odporúčaní na prijatie nápravných i preventívnych opatrení. V prípade systémových zistení žiada taktiež identifikáciu ďalších procesov v rámci úradu, ktoré by mohli byť zasiahnuté, teda ďalej auditované. Na základe tohto postupu by následne úrad miestnemu zastupiteľstvu odporučil prípadné ďalšie zameranie nezávislých auditov. Tento postup pri vyšetrovaní a cielení na potenciálne problémové oblasti je podľa úradu efektívny z pohľadu financií, časového rámca i personálnych možností.



Miestny úrad dal zároveň naceniť na základe požiadavky najsilnejšieho poslaneckého klubu hĺbkový forenzný, finančný, manažérsky, personálny, právny a procesný audit. Týkať by sa mal obdobia rokov 2019 až 2025. Úrad v tejto súvislosti oslovil štyri najväčšie audítorske firmy pôsobiace na Slovensku.



Prvá spoločnosť sa vyjadrila, že nepredloží cenovú ponuku, keďže zadanie má široký a nejasný záber a aktuálne nemá na daný audit pripravené kapacity. Ďalšia spoločnosť odporučila trhové konzultácie, keďže takto všeobecne definované zadanie neumožňuje presné nacenenie. Zároveň však upozornila, že suma 300.000 eur schválená zastupiteľstvom nebude dostačujúca. Ďalšia spoločnosť upozornila, že jej cenová ponuka je len hrubým a prvotným odhadom, keďže chýbajú akékoľvek špecifikácie. Odhad sa pohyboval v rozmedzí 0,91 až 1,35 milióna eur s DPH. Posledná spoločnosť na žiadosť o cenovú ponuku nereagovala.



Mestská časť zároveň 16. júna ukončila svoj interný audit v časti vyčíslenia celkovej škody v rámci sprenevery z strany bývalého zamestnanca. Suma bola vyčíslená na 2.759.429,02 eura. „Miestny úrad pod mojím dočasným vedením pokračuje v príprave externého auditu,” podotkla Jančoková. Vedenie mestskej časti bolo zároveň informované, že vyšetrovanie sprenevery bolo z dôvodu uplatnenia si výberovej príslušnosti odstúpené na ÚBOK.



Vyvodením politickej zodpovednosti za miliónový podvod bolo zo strany Jána Hrčku odstúpenie z postu starostu Petržalky. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Od 1. júna tak mestskú časť dočasne vedie vicestarostka Iveta Jančoková. Doplňujúce voľby starostu majú byť začiatkom septembra. Obvineniu zo sprenevery na miestnom úrade čelí René H., ktorý je stíhaný väzobne.