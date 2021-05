Miestny úrad v Ružinove bude mať nové klientske centrum

Bratislava 10. mája (TASR) – Miestny úrad v bratislavskom Ružinove bude mať nové centrum služieb občanom. Rekonštrukcia priestorov prichádza po takmer troch desaťročiach a podľa mestskej časti už bola nevyhnutná. Klientske centrum by tak malo spĺňať podmienky, ktoré sú naň v súčasnosti kladené, zvýšiť by sa mal tiež komfort aj bezpečnosť. Občanom by mohlo byť k dispozícii už na jeseň.



"Rekonštrukcia bola nevyhnutná jednak pre stav, v akom sa tieto priestory nachádzali, ale aj preto, že požiadavky na klientske centrá sú už dnes úplne iné, ako to bolo v čase, keď sa miestny úrad do tejto budovy presťahoval," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu. Protipandemické opatrenia poukázali zasa na potrebu väčšieho komfortu a bezpečnosti občanov i zamestnancov úradu.



Prvá fáza rozsiahlej rekonštrukcie sa začala v polovici apríla. Začalo sa s prípravnými prácami v dvoch menších zasadačkách a zároveň na vstupných terasách do budovy. "Najviac viditeľnými budú práce vo vestibule miestneho úradu, ktoré sú naplánované na leto, aby čo najmenej ovplyvňovali fungovanie centra služieb občanom," priblížila Tóthová.



Pri prerábaní týchto priestorov, ktoré slúžia občanom v rámci prvého kontaktu, bude musieť byť v danom čase fungovanie týchto častí úradu upravené. Úrad ubezpečuje, že chod jednotlivých odborov to zasiahne len minimálne. "Ak sa neobjavia neočakávané komplikácie, na jeseň by už obyvatelia mohli vidieť klientske centrum v jeho novej podobe," dodala Tóthová.