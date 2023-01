Miestnym školám v Starej Ľubovni prišli rekordné nedoplatky za teplo

Stará Ľubovňa 19. januára (TASR) - Školským zariadeniam v Starej Ľubovni prišli rekordné nedoplatky za teplo. Informoval o tom primátor mesta Ľuboš Tomko s tým, že zlá situácia je v školách, ktoré majú vlastný zdroj tepla, teda plynové kotly alebo tepelné čerpadlá. Štát avizoval, že na nedoplatky zriaďovateľom prispeje.



"Napríklad Základná škola (ZŠ) Levočská má nedoplatok za plyn takmer 29.000 eur a Materská škola (MŠ) Vsetinská skoro 14.000 eur," upozornil Tomko.



Okrem toho sa školám niekoľkonásobne zvýšili aj zálohové platby na rok 2023. Tie sú podľa primátora neúnosné a likvidačné. ZŠ Levočská má napríklad z pôvodných 1400 eur platiť viac ako 10.000 eur mesačne, v prípade MŠ Vsetínska je to po novom 5100 eur, kým vlani platili necelých 700 eur, a v ZŠ Podsadok sa zvýšila platba z 459 eur na 3300 eur. V tamojšej základnej umeleckej škole majú po novom platiť takmer 2200 eur, pričom vlani to bolo na úrovni 340 eur mesačne. "Intenzívne pracujeme na riešení vzniknutej situácie, o ďalšom postupe budeme obyvateľov včas informovať," dodal Tomko.



Školám financovaným priamo zo štátneho rozpočtu by mali kompenzovať vysoké ceny energií v dvoch krokoch. Najprv im majú poskytnúť financie na nedoplatky za rok 2022, potom zvýšiť rozpočet, aby mohli uhradiť aktuálne záväzky voči dodávateľom. Postup je výsledkom rokovania dočasného ministra školstva Jána Horeckého s dočasným predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO), ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.