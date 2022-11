Miesto, kde stál dub, do ktorého vošlo 12 ľudí, bude lesnícky významné

Zvolen/Želiezovce 24. novembra (TASR) – V poradí 58. významným lesníckym miestom sa má stať lokalita v lesnom poraste v extraviláne Želiezoviec v okrese Levice, kde do mája 1932 stál unikátny dub. Tento strom bol kedysi známy tým, že v jeho kmeni bola vytvorená miestnosť, do ktorej sa zmestilo až 12 ľudí.



Za významné lesnícke miesto vyhlásia Lesy SR túto lokalitu, ktorú tamojší obyvatelia poznajú pod názvom Drevený kaštieľ, 29. novembra.



Ako informuje Tatiana Figurová z Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene, tento dub zaradil lesník Karol Kaán, zakladateľ prvých prírodných rezervácií, medzi tri najvýznamnejšie stromy v Uhorsku. "Jeho vek zhruba v polovici 19. storočia odhadovali na 600 rokov," uviedla.



Strom bol vysoký 25 metrov (m) a koruna dosahovala šírku 50 m. Obvod kmeňa vo výške 1,1 metra nad zemou bol 830 centimetrov (cm) a priemer 265 cm. V kmeni bola vytvorená miestnosť, do ktorej sa zmestilo 12 ľudí.



"Napriek tejto bútľavine bol dub vitálny. Návštevníci doň mohli vstúpiť dverami vyrezanými z kmeňa, v miestnosti bolo aj malé okienko. Lokalita s dubom bola výletným miestom, ktoré navštevoval aj hudobný skladateľ Franz Schubert. Ten bol na pozvanie Esterházyovcov v Želiezovciach a vyučoval ich dcéry hudbu," priblížila ďalej Figurová.



Keď víchrica 29. mája 1932 dub vyvrátila, grófka Ernestina Coudenhove, vtedajšia majiteľka tamojšieho majetku, zakázala vývrat spracovať. O dva roky dub podpálili vandali.



Slávnostné vyhlásenie a označenie významného lesníckeho miesta bude spojené so zasadením nového duba.