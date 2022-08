Miesto posledného odpočinku J. Tomka bude neskôr verejne prístupné

Bratislava/Košice 10. augusta (TASR) - Miesto posledného odpočinku kardinála Jozefa Tomka bude neskôr verejne prístupné pre veriacich. Po rozlúčke v Ríme a Bratislave pochovajú zosnulého kardinála v krypte pod hlavným oltárom v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach v utorok 16. augusta. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.



"Podobný pohreb sa tam konal pred 60 rokmi, keď tu v roku 1962 pochovali biskupa Jozefa Čárskeho," uviedla KBS. Práve on v roku 1945 poslal mladého seminaristu Jozefa Tomka na štúdium do Ríma.



Pozostatky kardinála Tomka privezú vo štvrtok (11. 8.) z Ríma do Bratislavy. Veriaci sa s ním budú môcť rozlúčiť v piatok a v sobotu (12. - 13. 8.) v Katedrále sv. Martina v Bratislave, kde kardinál Tomko uviedol do úradu súčasného bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského.



V nedeľu a v pondelok (14. - 15. 8.) budú mať túto možnosť veriaci v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, k dispozícii bude aj kondolenčná kniha. Pohreb je naplánovaný na utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h. "Očakáva sa účasť biskupov zo Slovenska a viacerých krajín," dodala KBS.



Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok (8. 8.) v Ríme vo veku 98 rokov.