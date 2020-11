Miesto prvého kontaktu COMIN v Nitre pomohlo desiatkam cudzincov

Nitra 27. novembra (TASR) – Miesto prvého kontaktu COMIN v Nitre, ktoré je zamerané predovšetkým na pomoc cudzincom, poskytlo počas prvého roka fungovania 288 konzultácií 190 klientom. Otvorené bolo 1. októbra 2019 v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade v Nitre.



Na Miesto prvého kontaktu COMIN sa najčastejšie, v 54 prípadoch, obracali štátni príslušníci Ukrajiny, ale aj Iraku, Srbska, či z Peru, Ruska, Grécka, Brazílie, Rumunska, Bieloruska, Poľska, Írska, Japonska a Indie. „Poradenstvo bolo zamerané najmä na riešenie otázok v súvislosti s pobytom v Slovenskej republike, so zamestnaním, so živnosťou, s rodinou, so vzdelávaním, ale napríklad aj pri podávaní dane z nehnuteľnosti, zápise do katastra, pri žiadosti o opatrovateľské príspevky, pri správnom konaní na cudzineckej polícii, či získaní pomoci zo strany mesta Nitra,“ uviedla PR manažérka COMIN Nikoleta Kováčová.



Ako pripomenula, miesto prvého kontaktu nepomáha len cudzincom, ktorí sú cieľovou skupinou poskytovaných služieb, ale aj obyvateľom mesta Nitra. „V tomto smere jeho služby využívali najmä zamestnávatelia, ktorým bolo viackrát poskytnuté sociálno-právne poradenstvo,“ vysvetlila Kováčová.



Pandémia nového koronavírusu poskytovanie osobného poradenstva na istý čas prerušila a presunula do telefonickej a mailovej formy. „Počas tohto obdobia cudzinci žijúci v Nitre riešili s našimi pracovníkmi najmä otázky ohľadom žiadosti o finančnú pomoc poskytovanú štátom, či registráciu na úrade práce a žiadosti o dávku v nezamestnanosti. Radili sme aj v rámci domáceho vzdelávania detí počas online vyučovania, pri možnostiach rekvalifikačných kurzov, alebo pri odklade splátok hypotekárnych úverov,“ dodala Kováčová.