< sekcia Regióny
Migaľ: Z fondov EÚ ide do nitrianskeho regiónu viac ako 2,5 milióna
Autor TASR
Veľké Zálužie 25. marca (TASR) - Do nitrianskeho regiónu príde z fondov Európskej únie (EÚ) viac ako 2,5 milióna eur. Po výjazdovom rokovaní vlády, ktoré sa konalo v stredu v obci Veľké Zálužie, o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ.
Ako doplnil, ide o projekty, ktoré už splnili všetky podmienky na čerpanie zdrojov z EÚ, boli schválené radami partnerstva a následne prešli všetkými procesmi na MIRRI. „Myslím, že je to veľký prínos pre obce. Sú to konkrétne a reálne peniaze, ktoré smerujú z EÚ priamo do regiónu,“ skonštatoval Migaľ.
Podľa jeho slov je medzi projektmi, ktoré budú financované Úniou, napríklad športový park v obci Štitáre za 575.000 eur. „V Nových Zámkoch je to rekonštrukcia autobusovej stanice prostredníctvom zelenej strechy vo výške 218.000 eur. Môžem spomenúť aj projekty vo Veľkom Cetíne za 242.000 eur, Plášťovciach za 326.000 eur či cyklochodník združenia obcí Podzoborská hrádza za 196.000 eur,“ priblížil Migaľ.
