MIGRÁCIA ŽIAB V BRATISLAVE: Dopravný podnik upravuje premávku

Bratislava 17. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) dočasne upravuje premávku linky 43 smerom do Lesoparku. Dôvodom je migrácia žiab v okolí rybníkov na Železnej studničke. Vybrané spoje linky sú od pondelka do 28. marca skrátené. Informuje o tom DPB.



"Migrácia žiab do oblasti rybníkov v Mestských lesoch v Bratislave v rámci tohtoročnej sezóny vrcholí. Preto dočasne skracujeme vybrané spoje premávajúce v časoch najväčšej aktivity migrujúcich obojživelníkov," približuje mestský dopravca.



Úprava sa týka spojov, ktoré odchádzajú zo zastávky Patrónka v časoch 5.05, 5.35, 19.35, 20.35 a 21.35 h. Skrátené sú len na úsek Patrónka - Železná studnička a späť. Zastávky Bukva, Drieňovské Lúky, Lanovka, Kameňolom a Lesopark, a to v oboch smeroch, neobsluhujú.