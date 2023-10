Migrantov pri Tatranskej Javorine previezli do zariadenia v Ľubochni

Tatranská Javorina 6. októbra (TASR) - Migrantov zo Sýrie, ktorí vo štvrtok (5. 10.) pre zavreté hranice s Poľskom uviazli pri Tatranskej Javorine v okrese Poprad, sa podarilo vo večerných hodinách previezť do zariadenia v Ľubochni pri Ružomberku. Pre TASR to potvrdil starosta obce Miroslav Michaľák.



"Za pomoci Okresného úradu v Poprade, prezidentskej kancelárie a Spišskej katolíckej charity sa nám to podarilo vyriešiť. Prišiel zamestnanec charity, ktorý najprv chcel vziať len ženy a deti, oni sa však nechceli rozdeľovať, tak sa mu podarilo dohodnúť umiestnenie v zariadení v Ľubochni. Veľmi nechceli ísť, zrejme čakali, či pre nich predsa len nepríde prevádzač, ale po dlhšom rozhovore s prekladateľom sme ich presvedčili, že tam im bude lepšie. Išlo nám hlavne o to, aby deti boli v teple, myslím si, že nakoniec ich presvedčila práve zima," priblížil situáciu Michaľák.



Prevoz podľa neho zafinancovala Kancelária prezidentky SR, obci sa podarilo zabezpečiť autobus z Lendaku, ktorý všetkých 34 ľudí odviezol do zariadenia. Medzi utečencami boli aj deti, najmladšie malo podľa starostu len osem mesiacov. V tejto súvislosti vyzdvihol prístup obyvateľov, aj z prihraničných poľských obcí, ktorí im nosili potraviny aj teplé oblečenie. "Momentálne je situácia pokojná, ale uvidíme, či sa tu neobjaví ďalšia skupinka," uzavrel Michaľák.



Niektoré hranice s Poľskom zatvorili v noci z utorka na stredu (3. - 4. 10.) z dôvodu zvýšenej migrácie. Na otvorených priechodoch kontrolujú všetky autá, ktoré prichádzajú zo Slovenska. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho obmedzenia potrvajú.